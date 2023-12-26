Дудиев – о Тамерлане Мусаеве: «Пока все спят, он качается»

Бывший игрок и экс-капитан калининградской «Балтики» Аслан Дудиев порассуждал об уже своём бывшем одноклубнике Тамерлане Мусаеве, который этой зимой без лишнего шума и пыли перебрался в московский ЦСКА.

«Золотой парень, я его с трансфером поздравил. Пока все спят, он плавает в бассейне или качается в тренажёрном зале. Я бы мечтал, чтобы мой сын вырос таким же профессионалом», - говорит Дудиев порталу Sport24.

Напомним, что Мусаев – нападающий, в этом сезоне Тамерлан оформил в ворота соперников «Балтики» четыре гола и помог партнёрам по команде двумя ассистами. Футболисту всего лишь 22 года.