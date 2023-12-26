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​Каррера назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году

26 Декабря 2023 • 17:31 Комментировать

Известный итальянский тренер Массимо Каррера ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом «Спартака» по итогам уходящего года.

«Считаю, что Промес последние годы является лучшим игроком «Спартака». И в этом году тоже!» - цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под руководством Массимо Карреры «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году. Это последний чемпионский титул «красно-белых» на текущий момент.

Если брать сезон 2023/2024, то 31-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч. В них нидерландец записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Квинси Промес ещё теги
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