Экс-капитан «Балтики» рассказал об уходе из клуба

Аслан Дудиев до недавнего времени числился в калининградской «Балтике». В рядах балтийцев он провёл немного-немало пять лет: с 2018 по 2021 и с 2022 по 2023 годы, в последнее время он был игроком ротации команды. Аслан рассказал, как состоялся его уход из команды РПЛ.

«Выбегал на заменку, а в основе был только на Кубок. И тут заходит «Ростех», новое руководство. Я, по неизвестным причинам, выпал из основы и в Кубке. Но руководители имеют право на любые решения: кто платит, тот и ставит музыку», - рассуждает Дудиев для Sport24.

Ранее сообщалось, что 33-летнего Аслана в своих рядах желает видеть в своих рядах один из аутсайдеров Мелбет-Первой лиги.