Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-капитан «Балтики» рассказал об уходе из клуба

26 Декабря 2023 • 17:23 Комментировать

Аслан Дудиев до недавнего времени числился в калининградской «Балтике». В рядах балтийцев он провёл немного-немало пять лет: с 2018 по 2021 и с 2022 по 2023 годы, в последнее время он был игроком ротации команды. Аслан рассказал, как состоялся его уход из команды РПЛ.

«Выбегал на заменку, а в основе был только на Кубок. И тут заходит «Ростех», новое руководство. Я, по неизвестным причинам, выпал из основы и в Кубке. Но руководители имеют право на любые решения: кто платит, тот и ставит музыку», - рассуждает Дудиев для Sport24.

Ранее сообщалось, что 33-летнего Аслана в своих рядах желает видеть в своих рядах один из аутсайдеров Мелбет-Первой лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Аслан Дудиев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов 8
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 3
«Астон Вилла» остановилась, Нкунку дебютировал с голом, Роналду – как обычно 3
​«Мы долго это скрывали»: Соболев анонсировал ролик с люксовыми автомобилями 3
Жадность Стерлинга сгубила «Челси» в логове «волков» - лондонцы проиграли в канун Рождества 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
17:53 · Россия. Премьер-лига
Дудиев вспомнил, как давал Соболеву денег на еду
17:47 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Ахмата» рассказал, почему предпочёл отпуск в Омске Мальдивам
17:42 · Россия. Премьер-лига
Силкин объяснил возможный уход Лесового из «Динамо»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Дудиев – о Тамерлане Мусаеве: «Пока все спят, он качается»
17:31 · Россия. Премьер-лига
​Каррера назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году
17:23 · Россия. Премьер-лига
Экс-капитан «Балтики» рассказал об уходе из клуба
17:22 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ объявила расписание зимнего турнира
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой отреагировал на слова Салиховой об Ивиче
17:16 · Россия. Премьер-лига
Зырянова в Перми не будет: «Амкар» определился с тренером
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько миллионов рублей Джикия требует у строительной компании
16:45 · Россия. Премьер-лига
​В «Оренбурге» рассказали, когда приедет Прохин
16:35 · Россия. Премьер-лига
Белоус сомневается, что «Локомотив» сможет попасть в тройку
16:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен, что Чалов сможет заиграть в Европе
16:12 · Россия. Премьер-лига
​«Неизвестный парнишка сразу заиграл»: Сёмин назвал открытие сезона РПЛ
16:06 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев — лучший игрок года в Узбекистане
Все новости
Рекомендуем