​РПЛ объявила расписание зимнего турнира

Российская премьер-лига объявила расписание зимнего турнира, который пройдёт в Абу-Даби со 2 по 14 февраля. Участниками зимнего Кубка РПЛ станут «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли».
2 февраля, 17:00: «Ростов» - «Шабаб Аль-Ахли»;
6 февраля, 19:30: «Шабаб Аль-Ахли» - «Кайрат»;
7 февраля, 19:30: «Спартак» - «Ростов»;
10 февраля, 18:00 «Шабаб Аль-Ахли» - «Спартак»;
11 февраля, 18:00 «Кайрат» - «Ростов»;
14 февраля, 19:30 «Спартак» - «Кайрат».
Время матчей указано московское.
Добавим, что лидером чемпионата России после восемнадцати сыгранных туров является «Краснодар».
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