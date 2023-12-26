​Мостовой отреагировал на слова Салиховой об Ивиче

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой. Жена экс-владельца «Спартака» рассказывала, что в 2021 году она рассматривала Владимира Ивича в числе кандидатов на пост главного тренера.

Как известно, Владимир Ивич сейчас тренирует «Краснодар», и команда располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.

«Почему бы и нет? Я Ивича до этого не знал. Другое дело, что когда он появился в «Краснодаре», мы давали свои комментарии, поначалу было непонятно. Но видите, пришёл, и команда идёт на первом месте. У «Краснодара» такого не было», - цитирует Мостового Metaratings.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта. «Краснодар» ранее никогда не выигрывал чемпионский титул.