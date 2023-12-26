Зырянова в Перми не будет: «Амкар» определился с тренером

Пермский «Амкар» определился с главным тренером. Бывший клуб Премьер-лиги, судя по всему, возглавит тренер красноярского «Енисея» Андрей Блажко. Об этом сообщает пресс-служба красно-чёрных, цитируя слова президента клуба Валерия Чупракова.

«Мы предложили Андрею Блажко возглавить нашу команду. Наши взгляды на развитие клуба совпадают, нам импонирует футбол, который показывают его команды», - говорит Чупраков.

Блажко последние полгода работал ассистентом главного тренера в «Енисее», ранее возглавлял ижевский «Зенит» и тольяттинскую «Ладу».

«Амкар» по итогам осени вылетел из Второй лиги А во Вторую лигу Б.