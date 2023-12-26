Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» призвал не реагировать на то, что Артём Дзюба исполнил песню «В Зените».

«Не думаю, что надо кидать камни в Дзюбу. В своё время он играл в «Зените», играл успешно. Сейчас обстановка даёт ему возможность поностальгировать. Вот он и вспоминает, как это было. Может, спустя время он в песне вспомнит тульский «Арсенал». Я даже не вижу в этом причин огорчаться или радоваться. Обыкновенный житейский момент. Оскорбительного в адрес «Локомотива» в его песне нет», – сказал Игнатьев.

Напомним, что Артём Дзюба ушёл из «Зенита» по завершению сезона 2021/2022.