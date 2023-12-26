Экс-нападающий московского ЦСКА, бывший тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступления 20-летнего полузащитника «красно-синих» Аббосбека Файзуллаева, признанного лучшим футболистом Узбекистана 2023 года.

- Файзуллаев – молодой перспективный парень. Никто его не знал, но он приехал и выдал очень хороший отрезок. Что отличает классных команду и игрока от средних? Насколько они на протяжении длительного отрезка смогут выступать на высоком уровне. Если поначалу соперники уделяют им не столь пристальное внимание, то дальше ситуация меняется. Естественно, в новом году к Файзуллаеву на поле станут относиться иначе, будут акцентироваться персонально на его игре. Для него наступит переломный, определяющий момент. Если он преодолеет это эффективно, то у него есть все шансы стать большим футболистом.

- Файзуллаев мог и осенью выступить лучше, забить больше?

- Любой футболист и любая команда стремятся к максимуму, чтобы выигрывать всё возможное. Чем подтверждается мастерство? Количеством матчей, проведённым на высоком уровне. Главная задача – минимизировать ошибки. Их допускают все, но кто делает их меньше, тот и побеждает.

- Это больше применимо для обороны?

- Почему? Оборона начинается с атаки. На последнем рубеже, понятно, гол всегда пропускает вратарь, и в любом случае на него можно наговорить. Но в каждой линии есть соя специфика. Вся команда обороняется – и вся команда атакует, а дальше уже отражаются индивидуальные действия игроков. Если нападающий промахнулся и не попал в пустые ворота, все поохают-поахают, а в следующий раз он забьёт, и все скажут, какой он молодец. Но ключевая ошибка вратаря будет мусолиться долгое время, хотя не будут вспоминать, что недавно нападающий той же команды не забил в пустые ворота. Поэтому здесь всё относительно, – сказал Попов.

В текущем чемпионате России Файзуллаев провёл за ЦСКА 13 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.