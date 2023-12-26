​Стало известно, сколько миллионов рублей Джикия требует у строительной компании

Футболист «Спартака» Георгий Джикия подал в суд на строительную компанию по шести договорам. Телеграм-канал Mash рассказывает некоторые подробности этой ситуации. По данным источника, иск связан с тем, что застройщик не сдал в срок шесть квартир. Джикия требует выплаты 6,8 миллиона рублей.

Отмечается, что заседание пройдёт 18 января – за один день до выхода футболистов «Спартака» из зимнего отпуска.

Георгий Джикия в сезоне 2023/2024 провёл девять матчей. В них капитан «красно-белых» не отмечался результативными действиями.

«Спартак» после восемнадцати туров занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место.