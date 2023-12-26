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​В «Оренбурге» рассказали, когда приедет Прохин

26 Декабря 2023 • 16:45 Комментировать

Защитник Данила Прохин в зимнее трансферное окно сменит «Ростов» на «Оренбург». Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора в оренбургском клубе.

«Сейчас уже с Прохиным договорились и подписываем документы с «Ростовом». Это будет аренда с правом выкупа. Ждём подпись ростовчан. Прохин приедет к нам 11 января на медосмотр, и там мы уже официально объявим», - цитирует Андреева «РИА Новости».

В сезоне 2023/2024 Данила Прохин поучаствовал в 15 официальных матчах «Ростова». Результативными действиями защитник не отмечался.

На зимнюю паузу «Оренбург» ушёл на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне стыковых матчей. Чемпионат возобновится после каникул – в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Оренбург Дмитрий Андреев Данила Прохин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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