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Белоус сомневается, что «Локомотив» сможет попасть в тройку

26 Декабря 2023 • 16:35 Комментировать

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о шансах «Локомотива» завершить сезон в топ-3 РПЛ.

«Локомотив» может претендовать на пятерку в нынешнем сезоне. Знаю, что клуб ставит более высокие задачи, и все хотят быть в медалях. Это будет тяжело сделать», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Локомотиву» нужно усилить все позиции, но в этом сезоне у команды все равно мало шансов на попадание в тройку.

Подопечные Михаила Галактионова завершили первую часть сезона на четвертой строчке, сумев в 18 играх набрать 31 очко. Отставание «красно-зеленых» от третьей позиции составляет всего один зачетный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Белоус
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