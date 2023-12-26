Мостовой уверен, что Чалов сможет заиграть в Европе

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Кто из российских футболистов готов к игре в Европе? Думаю, Чалов точно. У Фёдора уже есть опыт игры в европейском чемпионате, а сейчас он созрел для более сильной лиги, чем швейцарская», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Чалов способен заиграть в Европе, но ему не стоит затягивать с переходом, ведь сейчас у него подходящий для этого возраст.

В текущей кампании 25-летний Чалов сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых 11 раз смог поразить ворота соперников. Кроме того, форвард записал на свой счет три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ряд европейских команд заинтересован в подписании российского футболиста ЦСКА, трансферная стоимость которого, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.