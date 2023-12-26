​«Неизвестный парнишка сразу заиграл»: Сёмин назвал открытие сезона РПЛ

Известный российский тренер Юрий Сёмин назвал футболиста, которого считает открытием сезона Российской премьер-лиги. Выбор экс-рулевого «Локомотива» пал на Аббосбека Файзуллаева, перебравшегося в ЦСКА в августе.

«Файзуллаев удивил своим неожиданным появлением в РПЛ, а затем покорил всех своим пониманием игры», - сказал Сёмин Sport24. Опытный тренер указал на то, что Файзуллаев быстро закрепился в составе «армейцев», несмотря на присутствие более статусных иностранцев.

«Неизвестный парнишка приехал из чемпионата Узбекистана и сразу у нас начал играть на высоком уровне», - подчеркнул Сёмин.

В 18 матчах за ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил два гола и отдал девять результативных передач на партнёров.