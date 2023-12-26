Файзуллаев — лучший игрок года в Узбекистане

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал лучшим футболистом Узбекистана по итогам уходящего года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Российской премьер-лиги.

Напомним, 20-летний игрок перебрался в ЦСКА минувшим летом. За это время он принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет девять результативных передач.

Столичный клуб завершил первую часть сезона на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В 18 турах команда Владимира Федотова набрала 28 очков.

Возобновление РПЛ запланировано на начало марта 2024 года.