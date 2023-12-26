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Бушманов хочет возглавить «Спартак-2»

26 Декабря 2023 • 15:33 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов признался, что ему было бы интересно снова возглавить вторую команду «красно-белых».

Напомним, «Спартак-2» был создан в 2013 году и расформирован в мае 2022 года. Бушманов возглавлял команду в периоды 2013-2017 и 2021-2022.

Накануне стало известно, что руководство «Спартака» приняло решение возродить «Спартак-2».

«Мне эта работа нравилась. Я видел результаты, видел, как игроки росли, развивались. Перспективные, амбициозные. Конечно, было бы интересно вернуться», — приводит слова Бушманова Bobsoccer.

Последним местом работы 52-летнего специалиста был московский «Велес».

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов Спартак-2
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