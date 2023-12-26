Бушманов: Возрождение «Спартака-2» — правильное решение

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов отреагировал на возрождение второй команды «красно-белых».

«Это правильное решение. Теперь цепочка выглядит вполне логично: есть академия, которая выпускает своих воспитанников, молодежный состав, «Спартак-2» и главный «Спартак», — приводит слова Бушманова Bobsoccer.

По мнению специалиста, расформирование «Спартака-2» очень чувствовалось, ведь вторая команда является важной ступенькой на пути к главной команде.

Ранее пресс-служба столичного клуба официально объявила о возрождении «Спартака-2». Новый коллектив будет заявлен во Вторую лигу.