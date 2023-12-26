Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах первой части сезона.

- Что вам особенно запомнилось в 2023 футбольном году?

- Порадовало то, что борьба за чемпионство достаточно острая. Нет явных лидеров. Да и аутсайдеров тоже. В этом плане чемпионат смотрится очень здорово.

- Лучший футболист первой половины сезона?

- Все играли с перепадами. Чередовали хорошие матчи с не очень хорошими. Футболистов ведь как оценивают? Из десяти матчей топовый игрок шесть должен провести отлично, три – на хорошо и только один - на троечку. Тогда это высококлассный профессионал. Взять того же Тюкавина. Концовку он провел очень здорово. Стал забивать то, что от него ждали. А в первой части моментов у него было много, но забивал он мало. Как его оценивать? Хотя парень в каждой встрече выделяется, имеет моменты. Но реализация хромает. Я вообще считаю, что забивать научить нельзя. Это природное качество. Если бы Тюкавин забивал хотя бы треть своих моментов, он, возможно, был бы на первом месте в гонке бомбардиров. А так не могу сказать, что какой-то футболист выделялся.

- Лучший тренер первой части сезона?

- Ивич. У «Краснодара» хорошо выстроена игра, и он не зря идет на первом месте. Надеюсь, и во втором круге «быки» не провалятся. Нельзя сказать, что команда обладает суперфутболистами, но организация игры поставлена хорошо. Видна рука тренера.

- Команда-открытие?

- «Пари НН». Мне нравится его игра. Да, где-то команда не добрала очки, но в тех матчах, что я видел, она не уступала ни в чем. Взять московский матч с «Динамо». Да, нижегородцы проиграли, но не должны были. Они выглядели лучше.

- Некоторым специалистам игра «Пари НН» кажется достаточно скучной. Команда мало атакует, строит игру от обороны.

- Любой тренер строит игру от печки, то есть от защиты. В этом плане Юран исходит из наличия футболистов. Хотя в том же матче с «Динамо» именно москвичи играли от обороны. «Пари НН» имел заметное преимущество. А так плюс-минус все играют от обороны. Просто кто-то старается защищаться на чужой половине поля, а кто-то – на своей. Еще многое зависит от того, дома ты играешь или на выезде.

- Главное разочарование сезона?

- «Сочи». Команда два года назад занимала высокие места и показывала очень приличный футбол, а в этом сезоне ее лихорадит. Но там много возрастных ребят. А должен быть баланс. Плюс у южан очень короткая скамейка.

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- Есть надежда, что с приходом нового тренера Морено ситуация изменится?

- Я читал много негативных отзывов о нем от наших специалистов. Но его никто не знает. Поэтому будем смотреть, получится у него или нет. Мне тоже этот тренер неизвестен.

- Но послужной список у него внушительный: «Барселона», «Рома», «Монако». Он даже был ассистентом главного тренера в сборной Испании.

- Одно дело работать в сборной, а другое – в клубе. Это разные вещи. В сборной к тебе игроки приходят готовые. Их только нужно держать в тонусе. А в клубе надо работать каждый день.

- Каким будет топ-3 в конце сезона?

- Сейчас лидируют три клуба – «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». У москвичей многое будет зависеть от первого матча с «Зенитом» на выезде. Возможно, «Локомотив» еще сможет вклиниться в борьбу за первое место. Чем больше команд будет бороться, тем интереснее и непредсказуемее будет чемпионат.

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- Надо ли оставаться на системе «осень-весна»?

- Я вырос на системе «весна-осень» и всю жизнь по ней играл. Лучше время года мы просто вычеркиваем, а играть начинаем и заканчиваем, когда холодно. Болельщиков теряем. Вот что самое главное. Не все же стадионы у нас, как в Питере. А Россия – это северная страна. Поэтому надо переходить на ту систему, которая была раньше.

Елена Григорьевская