Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах первой части сезона.

- Что вас порадовало в 2023 футбольном году?

- Больше порадовало то, что я увидел «Краснодар» на первом месте. Столько лет «Зенит» был чемпионом, а тут южане смогли побороться с ним. Понятно, что чемпионат еще продолжается, но это неожиданный сюрприз.

- Открытие сезона?

- Мне понравился Файзуллаев из ЦСКА. Это молодой парень, который быстро вписался в команду, когда пришел. Он проявляет лидерские качества, видно, что это индивидуально сильный футболист. Он не боится брать инициативу и ответственность на себя.

- Разочарование сезона?

- Назову тот факт, что российские клубы и сборную не вернули на международную арену.

- Лучший игрок сезона?

- Мне понравился Кассьерра. Он сейчас идет в лучших бомбардирах чемпионата, плюс год ждал в «Зените» свое место. Он его заслужил и хорошо себя проявляет.

- Лучший тренер сезона?

- Это Ивич. Из-за успехов «Краснодара». Команда там всегда была хорошая, что говорит о добротной селекционной работе. Футболисты, которые попадают в «Краснодар», все достаточно хорошего уровня. Даже молодые ребята, которые приходят в первую команду, становятся интересными игроками. Думаю, что заслуга Ивича в том, что его команда идет на первом месте, более пятидесяти процентов.

- Кто вылетит?

- Еще 12 туров впереди, но если судить по тому, что мы видим, то это «Сочи». «Балтика» пока борется. Сделать такой прогноз сложно, потому что шансы на спасение сейчас есть у каждой команды.

Реклама

- Каким будет топ-3 по итогам чемпионата?

- «Зенит» и «Краснодар». А вот за третье место развернется упорная борьба. Даже «Спартак» еще поборется. И с ним «Динамо» и ЦСКА.

- Надо ли оставаться на системе «осень-весна»?

- Футболисты уже привыкли к такой системе. Для меня лучше не играть в холодные периоды. Возможно, Кубок надо переносить куда-то. Раньше мы подстраивались под европейский график, а сейчас такой необходимости нет, и можно было пока перейти обратно. Но тогда позже надо было бы заново подстраиваться под систему «осень-весна». Тоже нет смысла. Лучше все оставить как есть. Но учитывать погодные условия, чтобы летом и зимой последними проводить кубковые матчи, которые не так важны. А чемпионат можно было бы играть не в недельном цикле, а каждые четыре–пять дней. Это гораздо лучше, чем играть в самую жару, потому что летом в некоторых регионах матчи попадают под температуру +35-40 градусов.

Елена Григорьевская