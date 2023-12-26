​«Зенит» назвал соперников на январь

Пресс-служба питерского «Зенита» опубликовала расписание товарищеских матчей на январский сбор в Абу-Даби. Команда Сергея Семака в рамках этапа подготовки ко второй части сезона проведёт четыре встречи.

21 января: «Зенит» - «Динамо» (Самарканд, Узбекистан)

24 января: «Зенит» - «Чонбук» (Южная Корея)

27 января: «Зенит» - «Урал»

28 января: «Зенит» - «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)

Отметим, что после первой части сезона «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.