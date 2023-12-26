​Джикия обратился в суд

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подал иск в Тушинский суд Москвы. 30-летний футболист хочет получить неустойку от строительной компании по шести договорам. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что дата рассмотрения этого дела пока что не была назначена.

Напомним, что Георгий Джикия недавно потерял твёрдое место в основном составе «Спартака». В сезоне 2023/2024 защитник поучаствовал только в девяти матчах. Результативными действиями Джикия не отмечался.

Стоит добавить, что на зимние каникулы «Спартак» ушёл на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.