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Гладилин уверен, что «Спартаку» не нужны новички в январе

26 Декабря 2023 • 14:45 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин уверен в том, что «красно-белым» не нужно приглашать новичков в зимнее трансферное окно. Бывший футболист команды считает, что в коллективе Гильермо Абаскаля слишком много игроков, которые считают себя основными.

«Там уже перебор. Два состава игроков, каждый из которых себя считает основным. Я не понимаю, зачем укреплять команду, когда уже есть 22-24 основных игрока», – цитирует Гладилина Vprognoze.

«Спартак» завершил первую половину сезона на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание подопечных Абаскаля от первого «Краснодара» составляет 8 очков.

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