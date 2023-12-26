Деменко рассказал, какие позиции нужно усилить «Зениту» в январе

Экс-футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко дал совет «сине-бело-голубым» по поводу позиций, которые нуждаются в усилении во время зимнего трансферного окна. Напомним, команда Сергея Семака ушла на зимнюю паузу в качестве второй команды Российской премьер-лиги. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого в активе на два очка больше, чем у «Зенита».

«В первую очередь это касается обороны. Там есть определённые проблемы. А вот в полузащите и нападении у «Зенита», скорее, перебор качественных исполнителей», – цитирует Деменко издание Vprognoze.

Напомним, летом «Зенит» потерял своего лучшего бомбардира Малкома, который перебрался в Саудовскую Аравию.