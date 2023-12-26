​Дмитрий Черышев поведал, что Эмери говорил о Дзюбе

Известный российский тренер Дмитрий Черышев в своё время поработал с Унаи Эмери. Новоиспечённый рулевой «Шинника» ответил на вопрос, общался ли он с Эмери по поводу слов Артёма Дзюбы в его адрес.

Стоит напомнить, что когда-то Дзюба назвал Эмери «тренеришкой», когда они пересекались в «Спартаке».

«Я с Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу. Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу – что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал», - цитирует Черышева Metaratings.

В настоящий момент Артём Дзюба выступает за московский «Локомотив», а Унаи Эмери тренирует «Астон Виллу» в Англии.