Деменко оценил слова Салиховой о её достижениях в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко оценил слова Заремы Салиховой – супруги бывшего владельца клуба Леонида Федуна. Салихова говорила, что за два года работы с «красно-белыми» она выиграла всё, что было возможно на тот момент.

Деменко считает, что с учётом текущих результатов «Спартака» Салихова может позволить себе такие высказывания.

«Сейчас она может в какой-то степени так говорить, потому что сегодня нет результата», - цитирует Деменко Metaratings.

В то же время Деменко отметил, что Салихова не хочет вспоминать чемпионский сезон «Спартака», поскольку в таком случае второе место при ней можно было бы расценивать как провал.

После первой части сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.