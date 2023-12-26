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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ионов знает, за какую команду будет играть

26 Декабря 2023 • 14:07 Комментировать

Вингер Алексей Ионов недавно оказался без клубной прописки после ухода из «Ростова». Футболист, которому в феврале исполнится 35 лет, дал комментарий на тему своего будущего.

«Я точно знаю, в каком клубе окажусь. Все новости по моему будущему будут после Нового года. Клуб РПЛ? Сейчас ничего не могу сказать, после Нового года узнаете», - цитирует Ионова Metaratings.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Алексей Ионов провёл в чемпионате и Кубке России 17 матчей, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

По ходу карьеры Ионов выступал за «Анжи», ЦСКА, «Кубань», «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Ионов трансферы футбола - зима 2024
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