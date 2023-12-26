Губерниев рассказал о сотрудничестве с «Локомотивом»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался касательно сотрудничества с московским «Локомотивом».

«Я стал амбассадором «Локомотива», где ничего не делаю и получаю много бабок? В клубе я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Смотрите, как здорово получается», - рассказал Дмитрий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что после 18 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на семь пунктов.