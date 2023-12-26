Горелов: «Дзюба - один из лучших нападающих последние лет пять»

Хавбек «КАМАЗа» Павел Горелов поделился мнением касательно форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Для меня он очень смешной и хороший мужик. Мне нравятся его шоу. Дзюба - легенда российского футбола? Может быть. Он один из лучших нападающих последние лет пять», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 16 поединков за «железнодорожников». 35-летний нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Трансферная стоимость форварда составляет три миллиона евро, его контракт рассчитан до лета 2024 года.