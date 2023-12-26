«Ростов» покупает полузащитника за два миллиона евро

Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия близок к переезду в Российскую премьер-лигу.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», новым клубом 23-летнего футболиста станет «Ростов». Сумма сделки составит два миллиона евро.

Родриго защищает цвета «Пеньяроля» с 2021 года. Полузащитник принял участие в 61 поединке и отметился тремя забитыми мячами.

После 18 туров чемпионата России «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице. На счету подопечных Валерия Карпина 21 очко. В первом поединке после зимнего перерыва команда на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов».