Головин: «Хочу жить только в России»

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин поведал о том, где собирается жить после окончания игровой карьеры.

«Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо не адаптировался здесь, все равно мне нравится в своей стране. Думаю, это только Россия, без вариантов», - рассказал футболист в интервью ютуб-каналу Nobel.

Напомним, что Головин защищает цвета монегасков с 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 поединков, в которых отметился пятью голами и двумя ассистами.