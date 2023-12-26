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Аленичев отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА

26 Декабря 2023 • 13:17 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на решение РФС отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

«Рад этому решению, так как с самого начала был против перехода в Азию. Играть с «Баварией», «Реалом», сборными Испании, Италии гораздо важнее, чем против команды Японии и так далее», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские матчи. В последней контрольной встрече подопечные Валерия Карпина разгромили Кубу со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Переход РФС в АФК
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