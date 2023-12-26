Судья Карасёв ответил на вопрос, что его разочаровало в 2023 году

Известный российский рефери Сергей Карасёв в разговоре с журналистами ответил на вопрос о том, что его разочаровало в уходящем году.

«В 2023-м ничего не разочаровало. Футболист, который удивил? Никого бы не хотел выделять. И в нашем чемпионате есть прогрессирующие игроки, а в европейском футболе их знают. Там люди всегда на виду», - приводятся слова судьи на страницах «Спорт-Экспресса».

В текущем сезоне Карасёв отработал на 11 поединках российского чемпионата. Арбитр показал 42 желтые карточки и назначил шесть пенальти.

По итогам первой половины сезона «Краснодар» лидирует в РПЛ, на втором месте идет «Зенит», а на третьем «Динамо».