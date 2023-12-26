Аленичев высказал мнение о ситуации Джикии в «Спартаке»

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы - это визуально видно. Я здесь на стороне Абаскаля. Это моё мнение», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Джикия провел шесть поединков, не отметившись голевыми действиями. После 18 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 30 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.