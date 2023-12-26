Аленичев: «Мне очень импонирует игра «Крыльев Советов» и «Динамо»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о командах, которые порадовали его игрой в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Мне очень импонирует игра «Крыльев Советов» и «Динамо». Из негативных моментов я бы отметил нестабильность «Спартака», - рассказал эксперт в интервью журналисту «Чемпионата».

После 18 сыгранных туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 балла и занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на шестой позиции, а «Спартак» (30) располагается на пятой строчке.