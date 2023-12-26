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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Головин оценил шансы Чалова заиграть в чемпионате Франции

26 Декабря 2023 • 12:20 Комментировать

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин высказался касательно шансов нападающего Фёдора Чалова заиграть в чемпионате Франции.

«Соответствует ли его уровень чемпионату Франции? Честно думаю, что да. Понятно, что в начале ему бы пришлось тяжело в начале, пришлось бы адаптироваться. Жду Чалова во Франции, 100%», - рассказал Александр на ютуб-канале Nobel.

Чалов является футболистом ЦСКА. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 25-летний нападающий провел 18 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами (пять – с пенальти) и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ЦСКА Москва Александр Головин Фёдор Чалов ещё теги
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