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«Спартак», ЦСКА, «Зенит», Роналду, Месси, Лукаку: Футбольная благотворительность в 2023 году

27 Декабря 2023 • 10:00 Комментировать

Футболисты и футбольные клубы не обходят стороной благотворительность. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, какие добрые дела они сделали в 2023 году.

В феврале Криштиану Роналду выделил 8 миллионов долларов пострадавшим от серии масштабных землетрясений в Турции и Сирии. А Лионель Месси выставил свою футболку на благотворительный аукцион. Тут мы не сравниваем Роналду с Месси – оба помогли нуждающимся, и хорошо.

Многие футболисты тогда подключились к сбору гуманитарной помощи, в том числе Месут Озил и выступавший в то время за «Антальяспор» Фёдор Кудряшов. «Рубин» выделил для пострадавших выручку от билетов на домашний матч Первой лиги с ульяновской «Волгой», а «Зенит» провёл благотворительный товарищеский матч с «Фенербахче».

По ходу матча «Бешикташа» с «Антальяспором» болельщики по согласованию забросали футбольное поле мягкими игрушками, которые предназначались пострадавшим от землетрясения детям. Похожая акция состоялась в перерыве матча «Лилль» – «Мец», эти игрушки отправились детям из малообеспеченных семей во время Рождества.

Ромелу Лукаку передел свою игровую футболку с личной подписью футбольному клубу «Сардарапат» из армянского города Армавир. Чтобы «Сардарапат» выставил её на аукцион, а вырученные деньги пошли на развитие академии клуба.

Эмилиано Мартинес выставил на аукцион перчатки, в которых играл на чемпионате мира в Катаре. Они были проданы за 45 тысяч долларов, и Мартинес определил эту сумму отделению детской онкологии.

Игроки и сотрудники московского ЦСКА в декабре сдали на анализ мазки из полости рта, чтобы пополнить регистр потенциальных доноров костного мозга. Чуть раньше в рамках проекта «Команда Добрых Дел» ЦСКА вместе с благотворительным фондом «Футболка дарит жизнь» провёл аукцион в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями. Главный призом была игровая футболка Виллиана Роши с автографом.

Петербургский «Зенит» и благотворительный фонд AdVita запустил проект «Первое дело Нового года». В рамках этого мероприятия каждый желающий в конце 2023 года может сделать пожертвование, и ровно в полночь с 31 декабря на 1 января все собранные деньги будут направлены на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Фонд «Спартак» – детям» собрал почти четверть миллиона рублей для покупки одному из своих подопечных активного протеза кисти. В том числе за 70 тысяч рублей на аукционе была продана футболка Романа Зобнина, в которой он забил гол в столичном дерби с «Динамо» в ноябре 2020 года.

В октябре спартаковцы сыграли с «Пари НН» в футболках с так называемым Доброшрифтом, который выполнен из букв, написанных детьми с ДЦП. Эта экипировка была затем продана на онлайн-аукционе. Ну а в ноябре-декабре «Спартак» организовал традиционный новогодний проект помощи детям, проходящим лечение в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва.

Московский «Локомотив» определил средства от продажи билетов на нижний ярус 22-го сектора домашнего матча с «Факелом» благотворительным фондам-партнёрам. «Амкар» из Второй лиги отправил деньги, вырученные с продажи билетов на матч с курским «Авангардом», семьям воспитанников клуба, попавших в ДТП.

Многие добрые дела не афишируются, но главное, чтобы они происходили. Надеемся, в 2024 году их будет не меньше.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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