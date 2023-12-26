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В «Сочи» рассказали о трансферных планах клуба

26 Декабря 2023 • 11:55 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

По словам Рубашко, южане планируют усилить линию атаки, однако конкретные фамилии потенциальных новичков гендиректор озвучивать не стал.

«На данный момент наш клуб не будет комментировать какие-то конкретные кандидатуры, потому что сейчас ведётся большая работа по усилению состава.  Но в любом случае нам точно хотелось бы укрепить позиции в линии нападения», — приводит слова Рубашко РИА Новости.

После 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.  

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