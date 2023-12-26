В «Ахмате» сообщили о первом зимнем трансфере

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поведал о планах своей команды на зимнее трансферное окно.

«Фамилии и позиции называть не буду. Вдруг, эти игроки по итогу останутся в команде. Могу сказать только, что Волков ушел в аренду в «Ленинградец». Над остальными трансферами пока работаем», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

После 18 сыгранных туров чемпионата России грозненский коллектив набрал 17 баллов и находится на 13-м месте в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва «Ахмат» на домашнем стадионе примет екатеринбургский «Урал».