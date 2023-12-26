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Новый вектор развития «Спартака»: Томаш Амарал откроет новых звёзд для «красно-белых»

26 Декабря 2023 • 21:00 Комментировать
Московский «Спартак» по традиции не может жить спокойно. Перед Новым годом в клуб пришёл спортивный директор Томаш Амарал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о 32-летнем португальском специалисте, его прежней карьере и новом курсе развития «красно-белых».

Две хозяйки на кухне

32-летний Томаш Амарал станет новым спортивным директором московского «Спартака» с января 2024 года. Срок соглашения – полтора года с заработной платой в размере 1 млн евро. При этом нынешний спортивный директор Пол Эшуорт также остаётся в клубе, но получит должность технического директора. Оба будут отвечать за трансферы и оказывать на них влияние. Смогут ли ужиться британец и португалец на футбольной кухне «народной» команды – большой вопрос.

С чего начинал Томаш Амарал

Томаш Амарал не был профессиональным игроком. Но его спортивная биография отсчитывает 13-летний опыт работы. В возрасте 19 лет нынешний спортивный директор «красно-белых» начинал в роли члена тренерского штаба любительского португальского клуба «Санту Антониу». Юность и задор дали о себе знать достаточно быстро. Меньше чем через год Амарал стал помощником главного тренера в «Белененсеше», правда, в команде парней до 15 лет. Поиски себя Томаш продолжил в роли скаута в одном из аутсайдеров элитного дивизиона Португалии – футбольном клубе «Авеш».

Везде проработал меньше года

Не проходит и года, как Амарал становится аналитиком в «Фаренсе», который регулярно курсирует между Примейрой и Сегундой в Португалии. По сути, некая «команда-лифт», которая выступает то в РПЛ, то в Первой лиге, если брать наши реалии. Спустя 12 месяцев Амарал перебирается в «Брагу», но здесь был настоящий рекорд – всего 2 месяца работы! Вовремя подоспело интересное предложение из Испании в лице «Гранады». Следом Амарал «засветился» в «Эйбаре». И здесь Томаш раскрыл свои лучшие качества, сумев «добыть» Рубена Пенью, Флориана Лежена и Жоана Жордана. На этих троих игроках спустя время «Эйбар» заработает на перепродаже 32 млн евро. Карьерный лифт продолжился уже в стане «Вальядолида», откуда Амарала перехватила «Бенфика».

Как работал в «Бенфике»

В «Бенфике» Томаш Амарал за четыре года дорос до ведущего скаута клуба. Его основной задачей был поиск молодых талантливых игроков. Среди удачных сделок Томаша Амарала выделим подписания голкипера Анатолия Трубина за 10 млн евро (текущая трансферная стоимость 22 млн евро), Давида Нереса за 15 млн евро (25 млн евро) и непосредственное участие в возвращении в статусе свободного агента в клуб Анхеля Ди Марии. Особняком стоят две сделки на выход: Энцо Фернандес в «Челси» и Дарвин Нуньес в «Ливерпуль». Аргентинец принёс «Бенфике» 77 млн евро чистой прибыли, уругваец 46 млн евро.

Зачем Амарал нужен «Спартаку»

Амарал разбирается в скаутинге, имеет опыт работы менеджером, у него есть навыки аналитика матчей. Амарал говорит на португальском, испанском и английском языках. Его жена из России, а значит, не будет больших проблем с адаптацией. У Томаша есть связи на рынке Южной Америки и Азии, которые столь актуальны сегодня для России. Португальцу всего 32 года, поэтому он легко должен найти общий язык с 34-летним наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Ветераны «красно-белых» встретили новость весьма негативно, окрестив Томаша Амарала очередным «временщиком». Для самого португальца работа в «Спартаке» – это шанс проявить себя и стать спортивным директором европейского клуба. И за этот шанс он, очевидно, будет цепляться всеми силами.

Константин Лицин


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