Силкин: «Во второй части сезона «Динамо» даст жару»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о шансах «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул.

По мнению специалиста, в весенней части сезона москвичи покажут хорошую игру и сумеют навязать борьбу за чемпионство.

«Пауза для «Динамо» очень не вовремя, так как они были на ходу. Команда точно поборется за чемпионство в этом сезоне. В «Динамо» провели хорошую работу на трансферном рынке — пришли сильные футболисты. Думаю, во второй части сезона «Динамо» даст жару», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на шесть очков. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.