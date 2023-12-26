Аленичев: «Первую часть чемпионата Дзюба провёл не на своём уровне»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в первой части нынешнего сезона.

Напомним, в составе «железнодорожников» 35-летний футболист провёл 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. По мнению Аленичева, Дзюба сыграл ниже своих возможностей.

«Откровенно скажу, что первую часть чемпионата Артём Дзюба провёл не на своём уровне. А представляете, если бы он сыграл, как весной? Может быть, ещё «Локомотиву» лишних очков добавил бы», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранные очко.