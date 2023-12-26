Аленичев оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Интрига есть. Это интересно для всех: болельщиков и для самого чемпионата. Было бы плохо, если за 5-7 туров до конца был известен чемпион. Хочется, чтобы всё решалось в последнем туре», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

После 18 сыгранных туров Российской премьер-лиги на первом месте в турнирной таблице находится «Краснодар», набравший 38 баллов. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (36), а на третьей – московское «Динамо» (32).