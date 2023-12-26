Бышовец рассказал, чего не хватает «Лкомотиву» для борьбы за чемпионство

Известный российский тренер Анатолий Бышовец оценил шансы «Локомотива» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Напомним, после 18 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на четвёртом месте в турнирной таблице. Сейчас отставание московской команды от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков.

«Локомотив» может включиться в чемпионскую гонку. Проблема в стабильности команды. «Локомотиву» нужны новые футболисты, чтобы была ротация. Всё ещё зависит от «Краснодара» и «Зенита», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Отметим, что сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта следующего года. Первым соперником «Локомотива» весной станет «Динамо».