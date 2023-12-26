Мор: «В «Ахмате» поторопились с увольнением Ташуева»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор выразил мнение, что в «Ахмате» поторопились с увольнением экс-главного тренера команды Сергея Ташуева.
Напомним, Ташуев покинул пост наставника грозненской команды в августе текущего года, уступив своё место Мирославу Ромащенко. В настоящий момент 64-летний специалист возглавляет воронежский «Факел».
«Где поторопились с увольнением тренера, так это в «Ахмате». Потому что до этого Ташуев провёл очень хороший сезон с командой. Думаю, сейчас в Грозном сожалеют, что поторопились с тем, что так рано его уволили», — приводит слова Мора «Матч ТВ».
После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
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