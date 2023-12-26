Аленичев: «Зенит» сейчас нестабилен и хромает»

Экс-тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» сейчас нестабилен и хромает. И «Зенит» уже не на первом месте. Мы приходим к тому, что следующие 12 туров будут очень интересны», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место после 18 туров чемпионата России. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. На третьем месте в турнирной таблице находится московское «Динамо» (32).