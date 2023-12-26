Топ-5 футбольных открытий 2023 года

Фамилии этих футболистов мы ещё наверняка услышим, но в течение 2023 года они уже успели удивить. Кто-то был известен футбольной общественности давно, но сумел раскрыться в новом образе. Кто-то лишь выходит на новый для себя уровень. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об игроках, которых уже в скором времени стоит ждать на футбольной вершине.

Ждём летом в «Реале»

Ровно год назад мадридский «Реал» объявил о подписании бразильского вундеркинда Эндрика. Любопытно, что всего лишь за несколько месяцев до этого футболист, которому едва исполнилось 16 лет, подписал свой первый профессиональный контракт и дебютировал за «Палмейрас». За молодёжные команды Эндрик забил 165 голов в 169 матчах. На взрослом уровне всё тоже весьма неплохо. В завершившемся недавно чемпионате Бразилии Эндрик отметился 11 забитыми мячами в 31-й встрече. Этот результат позволил новому феномену стать лучшим бомбардиром «Палмейраса», который стал чемпионом Бразилии. Уже этим летом увидим Эндрика в майке «Реала», который выложил за новую звезду бразильского футбола 35 млн евро и готов ещё доплатить 25 млн евро в качестве бонусов.

Удивительный Беллингем

Любопытно будет посмотреть на взаимодействие Эндрика с новыми партнёрами, в частности с ещё одним открытием уходящего календарного года. Джуд Беллингем и до перехода в мадридский «Реал» был одной из звёзд Бундеслиги. Однако в стане «сливочных» его дарование заиграло ещё более яркими красками: 17 голов в 21 матче, чуть больше 100 минут на взятие ворот соперника в Лиге чемпионов и Ла Лиге. 20-летний англичанин поражает своей игрой в текущем сезоне. Закономерный итог развития Беллингема – ряд личных наград и рост трансферной стоимости со 110 млн евро до 180 млн евро за прошедший год.

Узбекский талант

В чемпионате России тоже есть своё главное открытие сезона. Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев перебрался в стан московского ЦСКА в августе завершающегося года. Скромные 750 тысяч евро и ставка на то, что юный талант сможет раскрыться хотя бы в следующем сезоне, обернулись невероятным результатом для армейцев, когда Файзуллаев начал раздавать передачи пятками и забивать решающие мячи прямо здесь и сейчас. В 13 проведённых матчах чемпионата России Файзуллаев отличился дважды и отдал шесть голевых передач. Его стоимость увеличилась почти более чем в 5 раз. Сегодня Аббосбек оценивается в 4 млн евро, а ведь он отыграл только полгода за ЦСКА. Настоящее главное открытие сезона в чемпионате России.

Бонус. Фареры и Алонсо

Безусловно, нельзя обойти вниманием главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. По итогам первой части сезона он сумел вывести «аспириновых» на первую строчку в турнирной таблице. При этом Хаби Алонсо и его парни не потерпели ни одного поражения. Есть все шансы на то, чтобы прервать гегемонию «Баварии» и принести леверкузенскому клубу первый в его истории чемпионский титул.

Ну и как обойти вниманием скромный клуб с Фарерских островов «КИ Клаксвик». Клуб со стоимостью всех игроков в 3 млн евро (даже на одну ногу Беллингема не дотягивает) был в паре шагов от групповой стадии Лиги чемпионов, оставив по пути своего победного шествия без работы Станислава Черчесова.

Наверняка вы вспомните свои главные открытия в футболе в уходящем году. Делитесь ими в комментариях.

Главные футбольные открытия 2023 года

Игрок Возраст Клуб Трансферная стоимость, млн евро Джуд Беллингем 20 «Реал» Мадрид 180 Аббосбек Файзуллаев 20 ЦСКА 4 Эндрик 17 «Палмейрас» 45 Хаби Алонсо 42 «Байер» Леверкузен – Вся команда – «КИ Клаксвик» 3

Константин Лицин