Пименов назвал главную звезду «Спартака»

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.

«Промес - главная звезда «Спартака». От него исходят опасные голевые моменты, все передачи, все голы. Если у него игра не идет, то «Спартак» теряет очки», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Промес сыграл за «красно-белых» 17 поединков в Премьер-лиге, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач. После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь очков.