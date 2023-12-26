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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов назвал главную звезду «Спартака»

26 Декабря 2023 • 10:29 Комментировать

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.

«Промес - главная звезда «Спартака». От него исходят опасные голевые моменты, все передачи, все голы. Если у него игра не идет, то «Спартак» теряет очки», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Промес сыграл за «красно-белых» 17 поединков в Премьер-лиге, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач. После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Пименов Квинси Промес ещё теги
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