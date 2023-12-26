Лучшие российские футболисты, не выигрывавшие чемпионат страны

Фёдор Смолов в социальной сети поругался с одним фанатом на тему завоёванных Кубков России, отметив, что у него их два. Чемпионат же форвард так и не выигрывал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает других лучших российских футболистов, которые не завоёвывали золотые медали.

Сразу оговоримся, что отчёт будем вести с 1991 года, когда стартовал первый чемпионат России. И, конечно, не учитываем тех футболистов, которые в начале 90-х отправились за границу, как, например, Игорь Колыванов и Сергей Кирьяков.

Фёдор Смолов

У форварда есть шанс выиграть золотые медали, но верится в это с каждым годом с трудом. Фёдор Смолов – один из лучших игроков нашего чемпионата в десятые годы. Талант форварда подмечали ещё на юношеском уровне. Однако свалившаяся популярность вскружила голову Смолову, что он сам признавал в интервью. В итоге форвард раскрылся лишь в 25 лет, когда позабивал за «Урал». После успешного сезона у Смолова завершился контракт с «Динамо», так что он мог сам выбирать следующий клуб и предпочёл всем «Краснодар». В составе «быков» Смолов дважды становился лучшим бомбардиром, его выбирали лучшим игроком года, но трофеев так и не было. В 28 Смолов перебрался в «Локомотив», где стал вице-чемпионом России и завоевал те самые свои два Кубка России. Полтора года назад форвард вернулся в родное «Динамо», но вряд ли всерьёз верит, что ещё сможет стать чемпионом страны.

Роман Павлюченко

Форвард появился в «Спартаке» аккурат после окончания «золотой эпохи». Павлюченко оказался в «Спартаке» в 2003-м и успел застать Олега Романцева, с которым завоевал Кубок России. Во время кризиса времен Андрея Червиченко нападающий рос, а к приходу Леонида Федуна стал грозным форвардом. Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забил больше 100 голов. Трижды в составе «Спартака» форвард приближался к золотым медалям, но в 2005-м, в 2006-м и 2007-м «красно-белые» становились вторыми. Тот Кубок так и остался единственным трофеем Павлюченко в команде. Потом форвард ездил в английский «Тоттенхэм» и вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом». В стане «железнодорожников» Павлюченко стал третьим и выиграл ещё один Кубок России, после чего постепенно завершил карьеру, так и не завоевав золотой медали.

Валерий Есипов

Один из символов «Ротора» 90-х годов – команды, которая была близка к завоеванию чемпионства. Талант Есипова был очевиден, не зря он мог построить карьеру в киевском «Динамо». После распада СССР полузащитник уехал из воронежского «Факела» в украинский коллектив, но трансфер был оформлен не по правилам. В 1992-м Есипов оказался в «Роторе», с которым выигрывал бронзу и дважды серебро. Если в 1993-м нельзя было всерьёз говорить, что волгоградцы упустили чемпионство, то 1997-й остаётся болью города. В последнем туре «Ротору» надо было обыграть «Спартак» дома, чтобы взять золото, но москвичи, которых устраивала ничья, выиграли сами. Есипов был одним из лучших футболистов страны 90-х, вошёл к «Клуб 100», а в список «33 лучших» попадал под первым номером и в 32 года. Однако чемпионом России Есипов так и не стал.

Игорь Семшов

Всего четыре игрока провели больше матчей в чемпионате России, чем полузащитник, у которого накопилось 433 встречи. Семшов играл за сборную страны и был одним из самых креативных хавбеков в 10-х годах. Полузащитник даже играл за «Зенит», но не выигрывал чемпионат. Правда, в Санкт-Петербурге Семшов провёл всего один сезон – 2009 года, когда «сине-бело-голубые» стали третьими. В составе «Зенита» полузащитник стал бронзовым призёром, такого же результата он ранее добивался с московскими «Динамо» и «Торпедо», а выше подняться не смог. Семшов вообще завершил карьеру футболиста без единого трофея, что, наверное, не слишком справедливо по отношению к нему.

Андрей Каряка

Уроженец Украины оказался в России в 22 года. «Крылья Советов» неожиданно нашли алмаз в киевском ЦСКА. Самарский клуб в ту пору пытался вмешаться в борьбу за самые высокие места, но всё же оставался провинциальной командой. Лучшим результатом стала бронза в 2004-м, которую Каряка завоевал с клубом. В сезоне-2003/04 «крылышки» ещё и уступили в финале Кубка России. Единственным трофеем полузащитника стал Суперкубок Португалии 2005 года. Каряка в «Бенфике» не смог стать основным и вернулся на родину. Но «Сатурн» не претендовал на большие места, как и «Динамо» в 2011-м. В итоге Каряка так и не смог ни разу выиграть чемпионат.

Роман Андреев