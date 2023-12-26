Топ самых преданных футболистов одной команде

Вратари – самые преданные

В советские времена было немало случаев, когда футболист всю свою многолетнюю карьеру находился в одной команде. Сегодня такая преемственность встречается реже. Сетевое изданиерассказывает о самых преданных своему клубу игроках чемпионата России и наиболее известных аналогичных случаях в мире.

В РПЛ наиболее длительное время не расстаются со своими командами два вратаря столичных топ-клубов. Уже двадцать лет не уступает место в воротах родного армейского клуба Игорь Акинфеев, который побил немало рекордов российской элитной лиги. Были моменты, когда победитель Лиги Европы и бронзовый призёр континентального первенства 2008 года был одной ногой «в Европе», но сделка в итоге не состоялась.

Шунин не знает других команд

Коллега Игоря Акинфеева из «Динамо» Антон Шунин, воспитанник СДЮШОР «Динамо», дебютировал в основной команде 21 апреля 2007 года. Не расстался с клубом, который «вывел в люди» даже тогда (в сезоне-2016/2017), когда в первый и единственный раз (включая чемпионаты СССР) не принял участия в первенстве страны среди ведущих команд. Опустился в первый дивизион и вернулся наверх с «Динамо», а под занавес нынешнего календарного года превзошёл по количеству проведённых матчей за «Динамо» своего более великого одноклубника Льва Яшина.

Вторая родина

Как и Шунин, в 2007-м дебютировал в другом столичном клубе новичок из «Атлетико Паранаэнсе» Маринато Гильерме. Маринато стал первым бразильским вратарём в российском профессиональном футболе, для которого Россия, особенно с рождением ребёнка, безусловно, стала второй родиной. И к тому же Гильерме первый натурализованный футболист из дальнего зарубежья в составе российской сборной, за которую провёл 19 матчей.

Единственный полевой игрок в четвёрке «долгожителей» 35-летний Ризван Уциев начинал карьеру в клубе из Грозного 2005 году. Нынешний сезон для Уциева уже 18-й в составе «Ахмата». За время выступлений в родном грозненском клубе Ризван привлекался в ряды второй сборной России.

Мировые рекордсмены

На счету Райана Гиггза 963 официальных матча, сыгранных в период с 1990 по 2014 год, в составе «Манчестер Юнайтед». Гиггз стал единственным игроком, кому удавалось забивать мячи на протяжении 21 сезона подряд в АПЛ.

В эти же годы в вечном городе продолжалась карьера капитана футбольного клуба «Рома» и члена итальянской сборной Франческо Тотти. Он был верен цветам своей команды на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1992 по 2017 год. В «Рому» он пришёл в 10-летнем возрасте, а о завершении карьеры объявил в 41 год!

В 1988 году Тони Адамс стал самым молодым капитаном лондонского «Арсенала», ему на тот момент едва исполнился 21 год. При этом дебютировал за основную команду Адамс и вовсе, как только ему исполнилось 17 лет! Несмотря на проблемы с алкоголем, капитанскую повязку Адамс носил 14 лет. За это время Тони сумел четырежды выиграть АПЛ и стать обладателем различных английских национальных Кубков.

Футболисты, преданные одной команде

Игрок Клуб Годы выступлений Игорь Акинфеев ЦСКА 2003 – н.в. Антон Шунин «Динамо» 2007 – н.в. Маринато Гильерме «Локомотив» 2007 – н.в. Ризван Уциев «Ахмат» 2005 – 2023 Райан Гиггз «Манчестер Юнайтед» 1990 – 2014 Франческо Тотти «Рома» 1992 – 2017 Тони Адамс «Арсенал» Лондон 1983 – 2002

Константин Лицин