Топ самых преданных футболистов одной команде

Вратари – самые преданные
В РПЛ наиболее длительное время не расстаются со своими командами два вратаря столичных топ-клубов. Уже двадцать лет не уступает место в воротах родного армейского клуба Игорь Акинфеев, который побил немало рекордов российской элитной лиги. Были моменты, когда победитель Лиги Европы и бронзовый призёр континентального первенства 2008 года был одной ногой «в Европе», но сделка в итоге не состоялась.
Шунин не знает других команд
Коллега Игоря Акинфеева из «Динамо» Антон Шунин, воспитанник СДЮШОР «Динамо», дебютировал в основной команде 21 апреля 2007 года. Не расстался с клубом, который «вывел в люди» даже тогда (в сезоне-2016/2017), когда в первый и единственный раз (включая чемпионаты СССР) не принял участия в первенстве страны среди ведущих команд. Опустился в первый дивизион и вернулся наверх с «Динамо», а под занавес нынешнего календарного года превзошёл по количеству проведённых матчей за «Динамо» своего более великого одноклубника Льва Яшина.
Вторая родина
Как и Шунин, в 2007-м дебютировал в другом столичном клубе новичок из «Атлетико Паранаэнсе» Маринато Гильерме. Маринато стал первым бразильским вратарём в российском профессиональном футболе, для которого Россия, особенно с рождением ребёнка, безусловно, стала второй родиной. И к тому же Гильерме первый натурализованный футболист из дальнего зарубежья в составе российской сборной, за которую провёл 19 матчей.
Единственный полевой игрок в четвёрке «долгожителей» 35-летний Ризван Уциев начинал карьеру в клубе из Грозного 2005 году. Нынешний сезон для Уциева уже 18-й в составе «Ахмата». За время выступлений в родном грозненском клубе Ризван привлекался в ряды второй сборной России.
Мировые рекордсмены
На счету Райана Гиггза 963 официальных матча, сыгранных в период с 1990 по 2014 год, в составе «Манчестер Юнайтед». Гиггз стал единственным игроком, кому удавалось забивать мячи на протяжении 21 сезона подряд в АПЛ.
В эти же годы в вечном городе продолжалась карьера капитана футбольного клуба «Рома» и члена итальянской сборной Франческо Тотти. Он был верен цветам своей команды на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1992 по 2017 год. В «Рому» он пришёл в 10-летнем возрасте, а о завершении карьеры объявил в 41 год!
В 1988 году Тони Адамс стал самым молодым капитаном лондонского «Арсенала», ему на тот момент едва исполнился 21 год. При этом дебютировал за основную команду Адамс и вовсе, как только ему исполнилось 17 лет! Несмотря на проблемы с алкоголем, капитанскую повязку Адамс носил 14 лет. За это время Тони сумел четырежды выиграть АПЛ и стать обладателем различных английских национальных Кубков.
Футболисты, преданные одной команде
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|Игорь Акинфеев
|ЦСКА
|2003 – н.в.
|Антон Шунин
|«Динамо»
|2007 – н.в.
|Маринато Гильерме
|«Локомотив»
|2007 – н.в.
|Ризван Уциев
|«Ахмат»
|2005 – 2023
|Райан Гиггз
|«Манчестер Юнайтед»
|1990 – 2014
|Франческо Тотти
|«Рома»
|1992 – 2017
|Тони Адамс
|«Арсенал» Лондон
|1983 – 2002
Константин Лицин
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