Аленичев назвал главные открытия 2023 года в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев назвал футболистов, которые стали для него открытиями в первой половине сезона Премьер-лиги.

«Мне нравится Файзуллаев. Пиняев, хоть и нестабильно играет, но парень талантливый. Если он раскроет свой талант, то и в Европу может уехать. Также к открытиям года отнесу Тюкавина и Сперцяна», - передает слова Аленичева «Чемпионат».

Напомним, что в чемпионате России команды провели 18 туров. На первом месте находится «Краснодар», набравший 38 очков. Вторую строчку занимает петербургский «Зенит» с 36 баллами, а третью – московское «Динамо» (32).