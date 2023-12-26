Аленичев: «Локомотив» даст жару весной»

Экс-футболист московского «Спартака», «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о перспективах столичного «Локомотива» во второй половине сезона РПЛ.

«Мне «Локомотив» нравится. Хотя считаю, что он может играть ещё лучше. «Локо» можно причислить к тем командам, которые дадут жару весной», - передает слова эксперта «Чемпионат».

После 18 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 31 очко и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице. «Локомотив» отстает от идущего третьим «Динамо» на одно очко. В первом матче РПЛ после перерыва команда Галактионова сыграет с «бело-голубыми»